بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والهندسة

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المنوفية - مروة فاضل:

تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، سير الامتحانات بلجان بكليات الحقوق والهندسة.

أشار الخولي خلال جولته التفقدية للامتحانات إلى أن ضرورة مراعاة الطلاب والطالبات خلال أداء الإمتحان هو مطلبًا ضروريًا من كل العاملين بالكلية حتي يتوفر للدارسين كافة سُـبل رعاية لأداء أفضل بالاختبار، مؤكدًا على ضرورة تواجد أستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجههم.

