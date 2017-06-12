أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والهندسة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والهندسة

02:39 م الإثنين 12 يونيو 2017

المنوفية - مروة فاضل:

تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، سير الامتحانات بلجان بكليات الحقوق والهندسة.

أشار الخولي خلال جولته التفقدية للامتحانات إلى أن ضرورة مراعاة الطلاب والطالبات خلال أداء الإمتحان هو مطلبًا ضروريًا من كل العاملين بالكلية حتي يتوفر للدارسين كافة سُـبل رعاية لأداء أفضل بالاختبار، مؤكدًا على ضرورة تواجد أستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجههم.

رئيس جامعة المنوفية يتفقد الامتحانات (3)رئيس جامعة المنوفية يتفقد الامتحانات (1)

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين

بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين

ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي

ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة

مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة