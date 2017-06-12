تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ 15 يونيو
تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ 15 يونيو
02:48 م الإثنين 12 يونيو 2017
كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون"، لجلسة 15 يونيو.
وطلبت المحكمة حضور اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل عزب للشهادة، وبيان من مصلحة السجون بأسماء السجون التي اقتحامها إبان أحداث يناير وأسماء المسئولين منها.
كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.
وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
ومرسي صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عاما بقضية "أحداث الاتحادية"، وأحكام أخرى غير نهائية، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.
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