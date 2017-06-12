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فنربخشة يعلن تعاقده مع «فالبوينا»

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فنربخشة يعلن تعاقده مع «فالبوينا» فنربخشة يعلن تعاقده مع «فالبوينا»

التحرير

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تعاقد نادي فنربخشة التركي مع اللاعب الفرنسي ماثيو فالبوينا من صفوف أولمبيك ليون، حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا على عقد انتقاله يوم 17 من الشهر الجاري حسبما أفاد موقع "فور فور تو".

ومن المنتظر أن تتراوح قيمة الصفقة ما بين 3 إلى 4 مليون يورو، ويأتي ذلك الانتقال في الوقت الذي يرغب فيه نادي فنربخشة في تدعيم صفوفه بقوة الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري التركي الموسم الماضي في المركز الثالث، حيث تعاقد الفريق مع محمد أكيجي من صفوف طرابزون سبور.

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والجدير بالذكر أن فالبوينا فقد مكانه في تشكيل ليون منذ انضمام ممفيس ديباي لصفوف الفريق الفرنسي في شهر يناير الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث لم يخض فالبوينا سوى 15 مباراة فقط في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

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التحرير

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