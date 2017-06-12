مصر ترسل مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان

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أرسلت مصر الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقرر تقديمها، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء بدولة جنوب السودان، وذلك ضمن عدد من الدفعات التى سترسلها مصر إلى عاصمة جنوب السودان "جوبا"، خلال الشهرين يونيو الجاري، ويوليو المقبل .

يأتى ذلك بناءا على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بالإعداد الجيد للمساعدات، التي تشتمل على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية.

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كان وزير الدفاع أصدر أوامره، أمس الأحد، بإعداد شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية مهداه إلى الشعب العراقي، حيث تم إرسالها على الخطوط الجوية العراقية.