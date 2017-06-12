رفع الجلسة الثانية لتيران وصنافير... و«25-30» تطلق هتافات «باطل»

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رفع على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية ، بمجلس النواب، بشأن اتفاقية تيران وصنافير، على أن تعقد الجلسة التاسعه والنصف مساء اليوم الإثنين، على أن يقتصر الحضور على أعضاء اللجنة التشريعية فقط.

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وجاء ذلك فى الوقت الذى شهد اجتماع اليوم هتافات مناهضة للإتفاقية، من تكتل 25-30 منها:«باطل ...باطل ...باطل»، فى الوقت الذى دافع أحد النواب عن الإتفاقية مؤكداعلى أن رؤساء مصر السابقين ليسوا خونه والجيش المصرى ليس خاين حتى يعقد أتفاقية يفرط فيها بالأراض قائلا:«الجزيريتان سعوديتان ورؤساء مصر مش خونه».