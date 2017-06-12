صور| تشييع جثمان رئيس مباحث شربين في جنازة عسكرية

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شيع المئات من أهالي مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، جثمان المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين، الذي استشهد إثر إطلاق مجهولين النيران، في أثناء استقلاله سيارة شرطة أمام قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة، في جنازة عسكرية، من مسجد النصر بمدينة المنصورة.

خرج الجثمان ملفوفا بعلم مصر، بحضور اللواء خالد توفيق، مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا، أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، أصدقاء الشهيد، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية في محافظة الدقهلية.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بإطلاق مجهولين يستقلان دراجة نارية، النيران على سيارة شرطة يستقلها رئيس مباحث مركز شربين وسائقه، في أثناء ذهابه إلى مباشرة عمله بديوان المركز، على طريق "المنصورة- دمياط" أمام قرية بدواي.

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انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل رئيس المباحث إلى مستشفى طوارئ المنصورة الجامعي في حالة حرجة، بعد أن تبين إصابته بـ4 طلقات نارية في الجسد، وإصابة السائق بطلقتين ناريتين في القدم، وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وعدد من قيادات مديرية الأمن إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصابين قبل استشهاد رئيس المباحث.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة، وتكوين فرق بحثية من أجل الوصول إلى مرتكبي الحادث في أسرع وقت، فضلا عن انتشار الأكمنة المتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة الدقهلية.









