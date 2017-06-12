«التعليم» تحقق في شكاوى غش جماعي بلجنة البداري بأسيوط

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تحقق وزارة التربية والتعليم في شكاوى عدد من أولياء الأمور بلجان امتحانات الثانوية العامة بمركز البداري في أسيوط، بشأن وجود حالات غش جماعي داخل اللجان، بالإضافة إلى قبول تحويل ١٠ طلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت شكاوى أولياء الأمور إلى أن لجان طلاب المنازل تشهد محاولات لتسهيل أعمال الغش الجماعي، الأمر الذي يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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من جهته، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن الوزارة ستحقق في الأمر لكشف حقيقة الأوضاع داخل اللجان.