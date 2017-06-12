هيكل: تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام استجابة لمطلب النقابة

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أعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، استجابة لمطلب نقابة الصحفيين لحين إبداء ملاحظاتها حول مشروع القانون، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر باللجنة الأربعاء المقبل لمناقشة ملاحظات النقابة على المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الذى كان مقررا له أن يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

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ووافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وإيطاليا، بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، والبالغة 800 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقية وُقعت فى القاهرة بتاريخ 20 و29 مارس 2016، وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم، الاثنين، على أن الجانب الإيطالى لم يشترط أى شروط على الجانب المصرى بخصوص هذه المنحة، واعتبروها إضافة قوية لتأهيل متحف الفن الإسلامى ليعاد مرة أخرى لجاذبيته ورونقه وأن يكون أحد المقاصد السياحية الرئيسية فى مصر.