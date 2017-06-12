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«التحرير» يوضح سبب تغيير «الكاف» لحكم الأهلي والوداد

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«التحرير» يوضح سبب تغيير «الكاف» لحكم الأهلي والوداد «التحرير» يوضح سبب تغيير «الكاف» لحكم الأهلي والوداد

التحرير

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علمت «التحرير» سبب تغيير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، لحكم لقاء الأهلي والوداد المغربي بالجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.

حيث تم تعيين سيكازوي الزامبي حكما للقاء، ثم تم تغييره بسبب أن المجموعة تحتوي على فريق زامبي وهو زاناكو، ثم تم تعيين الموريتاني لمغيفري، لكنه أدار لقاء واتحاد العاصمة وبالتالي لايمكن أن يدير حكم واحد مباراتين لفريقين من نفس البلد، قبل أن يتم تكليف حكم جزائري بادارة اللقاء.

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ويستعد الأهلي حالياً لمواجهة سموحة يوم 16 يونيو بالجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يواجه الأهلي نظيره الوداد في يوم 20 من نفس الشهر في تمام الثانية عشر مساءًا.

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التحرير

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