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غدًا.. وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لمونديال السلة للشباب

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غدًا.. وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لمونديال السلة للشباب غدًا.. وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لمونديال السلة للشباب

التحرير

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يجتمع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، غدًا الثلاثاء، بأعضاء اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، بمقر البطولة باستاد القاهرة، التي تستضيفها خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم.

ويأتي اجتماع وزير الشباب والرياضة، للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة، والتي سوف تقام علي مجمع الصالات باستاد القاهرة، واستعراض أخر المستجدات، ومتابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق، كما يقوم الوزير بجولة تفقدية للصالة المغطاة رقم (1) بعد تركيب  أرضيات الملاعب الجديدة الأسبوع الماضى طبقا للمواصفات الدولية وتعليمات الاتحاد الدولى لكرة السلة تحت إشراف الخبير الأجنبى وبذلك أصبحت جاهزة لاستقبال البطولة. 

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أشارعبد العزيز إلى أن العمل يجرى وفق الخطة الزمنية الموضوعة وأن الوزارة تتابع بصفة يومية مع اللجنة المنظمة كل ما يستجد للمساعدة في تخطى أي عقبات، وأن هناك تنسيق كامل بين أعضاء اللجنة العليا الذين يمثلون كافة الوزارات والهيئات المنوطة بتنظيم البطولة، وكذلك التعاون بين اللجان المنظمة لخروج البطولة بالصورة المتميزة اللائقة بسمعة مصر.

ويحضر الاجتماع مجدى أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، ومحمد عبد المطلب مدير البطولة وممثلي الوزرات و الهيئات ومحافظة القاهرة واستاد القاهرة والهيئة الوطنية للاعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، وقيادات وزارة  الرياضة.

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