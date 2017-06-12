الأهلي: هزيمة المنتخب لن تؤثر على مشوارنا الإفريقي

التحرير

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استبعد أحمد أيوب المدرب العام لفريق الكرة بالأهلي، أن يكون لمباراة مصر وتونس أي تداعيات أو آثار سلبية على الأهلي قبل مواجهة الوداد المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا، بحكم أن الأهلي هو أكثر فريق يوجد به لاعبين دوليين بالمنتخب.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2019.

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وقال أيوب في تصريحات خاصة لـ «التحرير»: "نثق أن اللاعبين يمتلكون من الخبرات ما يجعلها تتعافى سريعا من أي مشاكل معنوية مترتبة علي الهزيمة من نسور قرطاج".

وتابع: "أما الجانب الفني فنحن أولا لن نشركهم في مباراة الدوري أمام سموحة لكي يحصلوا على راحة كافية كما أننا غير منزعجين لأننا نلعب بطرق وخطط لعب مختلفة عن تلك التي يستخدمها المنتخب لذلك فنحن لسنا أمام احتمالية لتكرار سيناريو ما حدث لمنتخب مصر مع الأهلي كما يتصور البعض".