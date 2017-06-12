أيوب يفسر سر تألق معلول مع تونس عن الأهلي

التحرير

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أشاد أحمد أيوب المدرب العام لفريق الكرة بالأهلي، بأداء علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء ومنتخب تونس، واعتبره أحد نجوم اللقاء الذي جمع بين منتخبي مصر وتونس والذي انتهى بفوز نسور قرطاج بهدف مقابل لا شئ.

وقال أيوب في تصريحات لـ«التحرير»: "علي معلول قدم مستوى متميز للغاية واستغل بشكل جيد ميزة لتونس ولدتها خطة كوبر الذي لا يسمح لظهيري الأطراف الأيمن والأيسر بالمشاركة في الجانب الهجومي".

وتابع: "محمد صلاح جناح مهاجم ولا يشارك في الجانب الدفاعي، فهنا وجد علي معلول أريحية كبيرة في استلام الكرات ومساحات فارغة ما بين المتقدم صلاح والمتأخر أحمد فتحي ساعدته على التحرك لحرية وبناء الجبهة الهجومية القوية التي رأيناها بمساعدة يوسف المساكني الذي وفر له دعم غير عادي".

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وأضاف أيوب: "نحمد الله كثيرًا أن أحمد فتحي كان موفق إلى حد كبير بالأمس في إيقاف خطورة هذه الجبهة والتصدي لمعلول إلى حد كبير، لأنه لو كان غير موفق كانت ستحدث مشاكل أكبر بكثير لمنتخب مصر مما حدثت".

وعن لماذا لا يظهر معلول بنفس الشكل مع الأهلي، أجاب أيوب "البعض قد يتوهم أن خططنا لا تسمح له بتقديم نفس أدائه مع منتخب تونس لكن الحقيقة أننا نعلم قدراته هذه وفي كل مباراة نحاول توفير تلك الحرية والأريحية والمشاركة في بناء الهجمات وتوفير الدعم اللازم له، لكن يجب ملاحظة أمر آخر مهم وعكسي أن كل الفرق التي تواجهنا تنفذ خطط دفاعية قائمة على فرض رقابة وإغلاق هذه الجبهة تمامًا وبالتالي لا يجد معلول فرصة له لكي ينطلق ويصنع نفس الأداء الذي توفر له في مواجهة مصر وتونس".