الصحة : ٢١٠ حالات مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية العامة

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال ٢١٠ بلاغات لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية خلال امتحاناتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الخميس إلى أمس الأحد.

وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإداره المركزية للرعاية الحرجة، إن الغرفة المركزية للطوارئ بالوزارة منعقدة طوال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن أغلب البلاغات التي تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام و صدمه عصبية، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبه السكر بالدم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه تم اسعاف ٢٢ حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة ، كما تم خروج ٤١ حالة تحسن بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات، فيما تزال ١٤٧ حالة تخضع للعلاج للملاحظة الطبية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.

ولفت مجاهد إلى أن عدد الحالات بلغت ذروتها أمس الأحد تزامنا مع امتحانات الفيزياء والتاريخ، حيث سجلت الغرفة المركزية ١٤٤بلاغا، تم إسعاف ١٦ حالة بمقر اللجان، و١٢٨ حالة مازالت بالمستشفيات وتخضع للعلاج والملاحظة الطبية.

وأكد مجاهد على أنه منذ بداية الامتحانات تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، لافتة إلى أنه تم الدفع بـ ١٢٤٥ سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية.