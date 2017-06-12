بالصور.. كيف تقضي أجازة العيد بأفضل الأماكن وأقل الأسعار؟
بالصور.. كيف تقضي أجازة العيد بأفضل الأماكن وأقل الأسعار؟
02:15 م الإثنين 12 يونيو 2017
سهل حشيش
كتبت- هاجر حاتم:
يبدأ الكثيرون بالبحث عن الأماكن التي سوف يقضون فيها إجازة العيد خارج القاهرة، ولأن العيد يتزامن مع فصل الصيف فجاءت المناطق الساحلية في المقدمة، لهذا نستعرض لك أفضل هذه الأماكن وبأرخص الأسعار.
- دهب
في السنوات الأخيرة أصبح الترويج لدهب كبير جدًا، خاصًة لتمتعها بالسلام والهدوء. كما يمكن السفر لها وحدك أو مع مجموعة، فتذكرة أتوبيس السفر يتراوح سعرها حوالي 100-150ج، أما عن أسعار الفنادق تتراوح أسعارها بين 100-250ج لليلة الواحدة شاملة الإفطار.
ونصح بعض زوار دهب بألا يتناولوا الغداء في الفنادق، لأن دهب تحتوي على الكثير من المطاعم ذات النكهات الشرقية والغربية، وبأسعار في متناول اليد.
أسعار الرحلات تتراوح بين 1100-1500 لمدة 3 ليالي أربعة أيام.
مرسى علم
تتميز مرسى علم بوجود أسماك بحرية نادرة، يمكنك مشاهدتها وأنت تمارس "السنوركلينج"، بينما تتأمل في المساء السماء الرائعة وسط الصحراء.
يمكنك أن تأخذ معك بعض المعلبات، لأن بعض أسعار المأكولات هناك تكون غالية الثمن قليلًا.
أسعار الرحلات تتراوح بين 1500-2000 لمدة 3 ليالي -4 أيام.
سهل حشيش
تعتبر من الأماكن الساحلية الفخمة، وللحصول على أفضل تكاليف احجز إقامتك شاملة، حتى لاتضطر شراء أكلات غالية خارج الفندق.
يتراوح سعر الفرد في الغرفة الثلاثية لمدة 3 ليالي بالفنادق 1600-2000.
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