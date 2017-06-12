أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. كيف تقضي أجازة العيد بأفضل الأماكن وأقل الأسعار؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. كيف تقضي أجازة العيد بأفضل الأماكن وأقل الأسعار؟

02:15 م الإثنين 12 يونيو 2017

بالصور.. كيف تقضي أجازة العيد بأفضل الأماكن وأقل الأسعار؟

سهل حشيش

كتبت- هاجر حاتم:

يبدأ الكثيرون بالبحث عن الأماكن التي سوف يقضون فيها إجازة العيد خارج القاهرة، ولأن العيد يتزامن مع فصل الصيف فجاءت المناطق الساحلية في المقدمة، لهذا نستعرض لك أفضل هذه الأماكن وبأرخص الأسعار.

- دهب

دهب

في السنوات الأخيرة أصبح الترويج لدهب كبير جدًا، خاصًة لتمتعها بالسلام والهدوء. كما يمكن السفر لها وحدك أو مع مجموعة، فتذكرة أتوبيس السفر يتراوح سعرها حوالي 100-150ج، أما عن الفنادق تتراوح أسعارها بين 100-250ج لليلة الواحدة شاملة الإفطار.

ونصح بعض زوار دهب بألا يتناولوا الغداء في الفنادق، لأن دهب تحتوي على الكثير من المطاعم ذات النكهات الشرقية والغربية، وبأسعار في متناول اليد.

أسعار الرحلات تتراوح بين 1100-1500 لمدة 3 ليالي أربعة أيام.

مرسى علم

مرسى علم

تتميز مرسى علم بوجود أسماك بحرية نادرة، يمكنك مشاهدتها وأنت تمارس "السنوركلينج"، بينما تتأمل في المساء السماء الرائعة وسط الصحراء.

يمكنك أن تأخذ معك بعض المعلبات، لأن بعض أسعار المأكولات هناك تكون غالية الثمن قليلًا.

أسعار الرحلات تتراوح بين 1500-2000 لمدة 3 ليالي -4 أيام.

سهل حشيش

سهل حشيش

تعتبر من الأماكن الساحلية الفخمة، وللحصول على أفضل تكاليف احجز إقامتك شاملة، حتى لاتضطر شراء أكلات غالية خارج الفندق.

يتراوح سعر الفرد في الغرفة الثلاثية لمدة 3 ليالي بالفنادق 1600-2000.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصر الجنة بعدسة مختلفة.. صور لأماكن سياحية كأنك تراها لأول مرة

    الجنة بعدسة مختلفة.. صور لأماكن سياحية كأنك تراها لأول مرة

    هو وهي
  • بعيدًا عن الشواطئ.. أبرز 5 أماكن آثرية في سيناء‎

    بعيدًا عن الشواطئ.. أبرز 5 أماكن آثرية في سيناء‎

    هو وهي
  • بعيدًا عن زحمة

    بعيدًا عن زحمة "القناطر".. خروجات شم النسيم.. وبالأسعار

    هو وهي
  • الأهرامات بـ5 جنيه وفرنسا بـ22 ألفاً.. تطور الرحلات المدرسية في 20 سنة

    الأهرامات بـ5 جنيه وفرنسا بـ22 ألفاً.. تطور الرحلات المدرسية في 20 سنة

    هو وهي

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • انتحار طالبة

    انتحار طالبة "ثانوي" بالمنوفية.. ووالدها: "مكانتش عاوزة تسقط"أخبار

  • خطوط بحرية تجارية تحاول كسر الحصار المفروض على قطر

    خطوط بحرية تجارية تحاول كسر الحصار المفروض على قطرأخبار

  • "تيران وصنافير" تحت القبة.. (تغطية خاصة)أخبار

  • القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينب

    القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينبأخبار

  • بالصور.. أولياء أمور بكفر الشيخ: نشتكي من تفتيتش بناتنا في أماكن حساسة أمام المراقبين

    بالصور.. أولياء أمور بكفر الشيخ: نشتكي من تفتيتش بناتنا في أماكن حساسةأخبار

  • بالفيديو..

    .. "هدف ساذج" يمنح تونس فوزًا على مصر بتصفيات أمم إفريقيارياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية