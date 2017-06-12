ألمانيا تعتزم دعم ثلاث دول أفريقية في تعزيز استثمارات خاصة
ألمانيا تعتزم دعم ثلاث دول أفريقية في تعزيز استثمارات خاصة
02:12 م الإثنين 12 يونيو 2017
برلين (د ب أ)
تعتزم المانيا تقدم مساعدات الى كل من تونس وغانا وساحل العاج لتعزيز الاستثمارات الخاصة بها بصفتها دول شريكة لها.
وأوضحت وزارة المالية الاتحادية اليوم الاثنين أن ألمانيا سوف تقوم بإسهامها بذلك في مبادرة الشراكة الجديدة لمجموعة العشرين "جي 20" مع أفريقيا.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله اليوم: "إن خبرات الأعوام الأخيرة علمتنا أنه يتعين على كثير من الجهات الفاعلة الثنائية ومتعددة الأطراف التعاون شكل أفضل. ويتعين على الدول نفسها تحمل المزيد من المسؤولية".
وأوضح أن الاستعداد للإصلاح و"القيادة الحكومية الجيدة" كانتا معيارا مهما لاختيار الدول الثلاث الشركاء.
وتشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر الدول الأفريقية مع مجموعة العشرين "جي20" الذي يستمر لمدة يومين في برلين وينتهي غدا الثلاثاء.
ويعتزم كثير من رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية الاستفادة من المشاركة في المؤتمر من أجل عرض الفرص الاستثمارية في بلادهم على المستثمرين المحتملين.
وتعتزم شركة "كيه أي كيه" الألمانية للملابس زيادة إنتاجها في أفريقيا هذا العام من واحد بالمئة إلى 35ر4 بالمئة، بحسب بيانات الشركة.
وذكرت الشركة أيضا أنها سوف تستثمر في مواقعها في رواندا وكينيا ومصر إلى جانب أثيوبيا.
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