محافظ القاهرة يشدد على استكمال منظومة تركيب كاميرات مراقبة أمام المحال والمنشآت العامة

كتبت- ندى الخولي:

شدد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بالمتابعة الدورية لتركيب الكاميرات أمام المحال وحول الكنائس والمساجد والمستشفيات وأقسام الشرطة وكافة الجهات الحكومية لأنها أصبحت قضية أمن قومي، حيث تساعد رجال اأامن في سرعة ضبط الجناة عند وقوع الحوادث.

كما أكد المحافظ، خلال اجتماعه الدوري برؤساء الأحياء، اليوم الاثنين، على إلزام كافة أصحاب المحلات والأكشاك بوضع حاويات لتجميع مخلفات القمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية والمحاضر اللازمة ضد غير الملتزمين وتوقيع الغرامات المقررة عليهم.

ونوه محافظ القاهرة، إلى أن هناك متابعة لنشر كاميرات المراقبة ووضع السلال في 561 شارعًا من أهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة على مستوى 38 حي تضم 44132 محلًا، حيث بلغ عدد الملتزمين منهم بوضع سلال القمامة خلال الستة أشهر الماضية 33768 محلًا وغير الملتزم 7735 محلًا.

وأشار عبد الحميد، إلى أنه تم تحرير 4971 محضرًا ضد المخالفين لتكرار عدم التزامهم بالتعليمات.

وأضاف المحافظ أن هناك 26218 محلًا التزموا بتركيب الكاميرات في حين يتبقي 14375 محلًا لم يقوموا بتركيبها.

كما أكد المحافظ، على رؤساء الأحياء، بالتواجد بالشارع بصفة مستمرة والتواصل بإيجابية مع شكاوى وطلبات المواطنين واتباع سياسة الباب المفتوح للمكاتب، والاستجابة بالتصدي لكافة أنواع المخالفات والاشغالات.

وشدد عبد الحميد، على أن يكون التصدي والإزالة للمخالفة في المهد قبل استفحالها، وعدم السماح للمخالف بالاستفادة من مخالفته.