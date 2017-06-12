التعليم العالى: مائة منحة مقدمة من فيتنام للمرحلة الجامعية الأولى والماجستير



كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أهمية الاستفادة من المنح التى تقدمها بعض الدول للنهوض بالمستوى التعليمى والتدريبى والعلمى للدارسين المصريين وخاصة شباب الباحثين فى المجالات ذات الأولوية للدولة مما يساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفى هذا الإطار تقدم جامعة FPT الفيتنامية عدد (100) منحة دراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والماجستير خلال العام الدراسى 2017/2018.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المنح المقدمة للحصول على البكالوريوس فى تخصصات هندسة البرمجيات وإدارة الأعمال، وآخر موعد للتقدم فى هذه المرحلة هو 10 أغسطس 2017، ومنح الماجستير فى تخصص هندسة البرمجيات، وآخر موعد للتقدم هو 20 أكتوبر 2017، ويشترط للتقدم لهذه المنح: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة ومقيداً بجامعة أو مؤسسة تعليمية، وأن يكون حاصلاً على مستوى لغوى فى اختبار التويفل (IBT)PBT /500/TOIEC أو اختبار الـ IELTS 5.5 أو ما يعادلها، وفى حالة عدم الحصول على مستوى لغوى سوف يتم عقد اختبار بجامعة FPT، وتغطى المنحة كافة المصاريف الدراسية والإقامة، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات بالدخول على (https://www.fpt-software.com/)

وأكدت الوزارة في بيانها، أن الإدارة المركزية للبعثات لاتتحمل أية نفقات عن هذه المنح.