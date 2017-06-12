"أرمنلي".. مشروع تخرج عن حكايات الأرمن في مصر
"أرمنلي".. مشروع تخرج عن حكايات الأرمن في مصر
02:03 م الإثنين 12 يونيو 2017
كتب- مصراوي:
تشهد جامعة الأهرام الكندية عرض ومناقشة فيلم "ارمنلي" غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مشاريع التخرج الخاصة بكلية الإعلام، لعام 2017.
و" أرمنلى" فيلم وثائقي قصير تدور قصته حول الأرمن في مصر، كيف ولماذا هاجروا من بلدهم الأم أرمينيا ليعيشوا في مصر التي احتضنتهم منذ القرن الــ"14".
يروي الفيلم قصة المذبحة التى تعرض لها الأرمن عام 1915، والمجتمع الذي يعيش به الأرمن في مصر، والنشاطات والطقوس الاحتفالية.
ويشارك في الفيلم الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية الآداب جامعة دمنهور للحديث حول الشق التاريخي في هجرة الأرمن إلى مصر ونقل وتوريث الثقافة الأرمينية عن طريق الفن، والمطران كريكور اوغسطينيوس كوسا مطران الأرمن بالأردن ومصر وأورشليم لطائفة الكاثوليك، والأب كابريال ساركسيان نائب رئيس طائفة الأرمن الأرثوزكس، وعدد ومن الأرمن المصريين.
والفيلم من إعداد فيبي فرانسيس ومارينا رفعت وشروق ممدوح، وأعد الأرشيف آلاء الدسوقي ونوران عفت، ومساعد مخرج صهيب أشرف، وإخراج نورهان جمال.
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