الجيش الوطني اليمني يسيطر على القصر الجمهوري في تعز
الجيش الوطني اليمني يسيطر على القصر الجمهوري في تعز
02:07 م الإثنين 12 يونيو 2017
الجيش الوطني اليمني
صنعاء ( د ب أ)
استكملت قوات الجيش الوطني اليمني ، اليوم الاثنين، تحرير ما تبقى من القصر الجمهوري بمحافظة تعز، 275 كم جنوب صنعاء.
وقال اللواء 22 ميكا التابع للجيش الوطني، في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تمت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري شرق تعز وتأمينه ونزع المتفجرات منه.
وكانت قوات الجيش الوطني مدعومة بطيران التحالف العربي، قد شنت في وقت مبكّر اليوم هجوماً عنيفا على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح في الجبهة الشرقية للمدينة.
وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز معارك عنيفة بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.
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