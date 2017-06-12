بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابته

الدقهلية - رامي القناوي:

شيع الآلاف من أهالي مدينة المنصورة، اليوم الاثنين، جثمان المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين، في جنازة عسكرية.

وكان المقدم أحمد حسين استشهد فجراليوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية من ملثمين كانا يستقلان دراجة بخارية عندما استهدفوه وسائقه على طريق "المنصورة - شربين الشرقى" بين قريتى "كفر البرامون وبدواى".

وأطلق الملثمان وابلا من الأعيرة النارية من سلاح آلي وبندقية خرطوش تجاه سيارة الضابط.

وكان أطباء مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة أعلنوا فجر أمس، عن استشهاد الضابط بعد محاولات إسعافه التي استمرت نحو 5 ساعات متصلة، إلا أنه فارق الحياة.

وكشف أحد المصادر الطبية بالمستشفى أن المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين، أجريت له عده جراحات عاجلة بعد إصابته بثلاث رصاصات أحداها لها فتحة دخول خروج بجوار الكلي اليسار، وأخرى سطحية بالبطن والثالثة بالكتف بالإضافة إلى وجود خرطوش صادر عن مسافة قريبة..

وأمَّ المصلين بصلاة الجنازة التي أقيمت بمسجد النصر بالمنصورة، المقدم سامر حسين، بمباحث الأدارة العامة للأموال بالدقهلية، وشقيق الشهيد، وتقدم صفوفها العميد عبد العزيز فهيم رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية وخال الشهيد.

وشارك بتشييع الجثمان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء مجدي القمري، مدير مباحث الدقهلية، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخرج جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم مصر وحمله زملائه على الأعناق، ووضع اعلي سيارة إطفاء وتقدمت فرقة الموسيقي العسكرية الجنازة التي شارك بها الآلاف من أبناء المنصورة وطافت شارع الجيش قبل أن تتلقى الأسرة العزاء من القيادات التنفيذية بميدان الشهداء .