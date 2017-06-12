أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابته

01:59 م الإثنين 12 يونيو 2017

  • عرض 4 صورة

    2017_6_12_13_59_18_107.jpg

  • عرض 4 صورة

    e5b86dd6d5.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_6_12_13_59_20_936.jpg

  • عرض 4 صورة

    677b1d4027.jpg

إعادة الألبوم

محافظ أسوان: إزالة 59% من التعديات على أملاك الدولة وتقنين 41%

الألبوم التالى

محافظ أسوان: إزالة 59% من التعديات على أملاك الدولة وتقنين 41%

الدقهلية - رامي القناوي:
شيع الآلاف من أهالي مدينة المنصورة، اليوم الاثنين، جثمان المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين، في جنازة عسكرية.

وكان المقدم أحمد حسين استشهد فجراليوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية من ملثمين كانا يستقلان دراجة بخارية عندما استهدفوه وسائقه على طريق "المنصورة - شربين الشرقى" بين قريتى "كفر البرامون وبدواى".

وأطلق الملثمان وابلا من الأعيرة النارية من سلاح آلي وبندقية خرطوش تجاه سيارة الضابط.
وكان أطباء مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة أعلنوا فجر أمس، عن استشهاد الضابط بعد محاولات إسعافه التي استمرت نحو 5 ساعات متصلة، إلا أنه فارق الحياة.

وكشف أحد المصادر الطبية بالمستشفى أن المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين، أجريت له عده جراحات عاجلة بعد إصابته بثلاث رصاصات أحداها لها فتحة دخول خروج بجوار الكلي اليسار، وأخرى سطحية بالبطن والثالثة بالكتف بالإضافة إلى وجود خرطوش صادر عن مسافة قريبة..
وأمَّ المصلين بصلاة الجنازة التي أقيمت بمسجد النصر بالمنصورة، المقدم سامر حسين، بمباحث الأدارة العامة للأموال بالدقهلية، وشقيق الشهيد، وتقدم صفوفها العميد عبد العزيز فهيم رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية وخال الشهيد.

وشارك بتشييع الجثمان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء مجدي القمري، مدير مباحث الدقهلية، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخرج جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم وحمله زملائه على الأعناق، ووضع اعلي سيارة إطفاء وتقدمت فرقة الموسيقي العسكرية الجنازة التي شارك بها الآلاف من أبناء المنصورة وطافت شارع الجيش قبل أن تتلقى الأسرة العزاء من القيادات التنفيذية بميدان الشهداء .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استشهاد رئيس مباحث شربين بعد إصابته بطلقات نارية

    استشهاد رئيس مباحث شربين بعد إصابته بطلقات نارية

    أخبار
  • مصدر أمني يكشف سبب اغتيال رئيس مباحث بالدقهلية

    مصدر أمني يكشف سبب اغتيال رئيس مباحث بالدقهلية

    أخبار
  • ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيدي مسلحين

    ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيدي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كيف علق الجمهورعلى إعلان

    كيف علق الجمهورعلى إعلان "لما القلب يدق" ..أحمد حلمي ودنيا سمير غانم؟فنون

  • أمن الجيزة يضبط عصابة للإتجار بالبشر في الطالبية

    أمن الجيزة يضبط عصابة للإتجار بالبشر في الطالبيةأخبار

  • مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهلية

    مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهليةأخبار

  • الحضري عن غيابه أمام تونس :

    الحضري عن غيابه أمام تونس :"أحترم قرار كوبر"

  • حيلة لمنع امتصاص البطاطس للزيت أثناء تحميرها

    حيلة لمنع امتصاص البطاطس للزيت أثناء تحميرهافنون

  • استشهاد رئيس مباحث شربين بعد إصابته بطلقات نارية

    استشهاد رئيس مباحث شربين بعد إصابته بطلقات ناريةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية