بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"القليوبية" في مجالات رصف الطرق

كتب- مصطفى المنشاوي:

وقع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمد عشماوي، محافظ القليوبية، الاثنين، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة.

ويهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في عدة مجالات منها:" إنشاء ورفع كفاءة مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي، وإنتاج وتوريد آلات ومعدات رفع المخلفات، وتحسين البيئة، وإنشاء ورفع الكفاءة والصيانة للمباني والمنشآت ورصف الطرق وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية".

كما يهدف البروتوكول الموقع إلى توريد وتركيب وإنشاء نُظم إنتاج الطاقة المتجددة والنظم الموفرة للطاقة، وإنشاء وتركيب محارق النفايات الطبية والخطرة وتوريد عربات ومعدات إطفاء الحريق.

وأكد "العصار"، أن وزارة الإنتاج الحربي تملك إمكانيات تكنولوجية وبشرية ضخمة، ولديها فائض من الطاقة الإنتاجية بمصانعها، والتي تستغلها في تنفيذ وإقامة مشروعات تنموية للدولة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وجميع قطاعاتها الحكومية والخاصة.

وأشار العصار، إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لاستغلال إمكانياتها في التعاون مع محافظة القليوبية في تنفيذ مختلف مجالات التعاون، بما يساعدها في تنفيذ سياساتها وإستيراتيجياتها لتطوير وتحسين منظومة العمل على مستوى المحافظة بما يعود بالنفع للمواطن المصري.

ومن جانبة أكد عشماوي، أن المحافظة تسعى للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ عدة مشاريع تساعد المحافظة على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وذلك لما لها من خبرة كبيرة وإمكانيات في مختلف مجالات التصنيع، فضلًا عن دورها البارز والناجح في تنفيذ مشروعات قومية كبيرة بالدولة.​