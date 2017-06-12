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وزير التموين ينفي ارتفاع أسعار الأرز

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مصراوي Masrawy

وزير ينفي ارتفاع الأرز

01:42 م الإثنين 12 يونيو 2017

وزير التموين ينفي ارتفاع أسعار الأرز

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد غايات:

نفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد حول ارتفاع أسعار الأرز، مشيرًا إلى أن رصيد القمح يقدر بـ ٤،٤ مليون طن، بما في ذلك مليون طن قمح مستورد.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي انعقد بمقر مجلس الوزراء، الاثنين، إن المخزون الإستراتيجي للسكر يبلغ ١،٣ مليون طن سكر، فيما يقدر مخزون الزيت بـ٣٢٠ ألف طن تكفي لمدة أربعة أشهر؟، فضلًا عن وجود ١٥٠ ألف طن في رصيد الأرز.

وأضاف المصيلحي، قائلًا إن هناك مهلة لمدة أسبوع لحاملي البطاقات الورقية للتقدم ببياناتهم، والحصول على بطاقات إليكترونية.

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