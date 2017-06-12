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الصحة: إصابة 144 طالبا بصدمة عصبية بسبب امتحاني "الفيزياء والتاريخ"

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مصراوي Masrawy

الصحة: إصابة 144 طالبا بصدمة عصبية بسبب امتحاني "الفيزياء والتاريخ"

01:38 م الإثنين 12 يونيو 2017

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال ٢١٠ بلاغا لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والازهرية خلال امتحاناتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الخميس حتى أمس الأحد.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، أن الغرفة المركزية للطوارئ بالوزارة منعقدة طوال فترة الامتحانات ، مشيرا إلى ان أغلب البلاغات التي تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام و صدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان اليوم الإثنين، انه تم إسعاف ٢٢ حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة ، كما تم خروج ٤١ حالة تحسن بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات، فيما تزال ١٤٧ حالة تخضع للعلاج للملاحظة الطبية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.

ولفت مجاهد ان عدد الحالات بلغت ذروتها أمس الأحد تزامنا مع امتحانات الفيزياء والتاريخ حيث سجلت الغرفة المركزية ١٤٤ بلاغ إسعاف؛ ١٦ حالة بمقر اللجان، و١٢٨ حالة ما زالت بالمستشفيات وتخضع للعلاج والملاحظة الطبية.

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