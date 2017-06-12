مصدر بالتموين: 8 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات بطاقاتهم حتى الآن
مصدر بالتموين: 8 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات بطاقاتهم حتى الآن
01:36 م الإثنين 12 يونيو 2017
كتبت- عايدة رضوان:
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، إنه تم إدخال بيانات ما يقرب من 8 مليون مواطن من المقيدين بمنظومة الدعم، من إجمالي 19 مليون مواطن يستهدف تحديث بياناتهم حتى انتهاء المدة، المقرر لها 30 يونيو المقبل.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت إشارة البدء لعملية تحديث بيانات البطاقات التموينية لما يُقرب من 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة أبريل الماضي، على أن تمتد المهلة حتى 30 يونيو المقبل.
وتقتصر عملية تحديث البيانات على الأفراد الذين يُطبع لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على فاتورة استلام السلع التموينية من منافذ التموين.
ويتم تحديث البيانات من خلال الاستمارة الورقية المطبوعة والموجودة في مكاتب التموين والمكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصري أو عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية www.tamwin.com.eg.
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