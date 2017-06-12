المصيلحي: لدينا 4.4 مليون طن قمح



كتب- محمد غايات:

عقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تناول استقرار أرصدة السلع الأساسية، وقال وزير التموين في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن رصيد القمح يكفي لمدة خمسة شهور، معربا عن فخره بموسم القمح هذا العام. حسب تعبيره.

ووصف مصيلحي اللقاء بالمثمر لتناوله العديد من الموضوعات، وأهمها استقرار أرصدة السلع الرئيسية من القمح والسكر ومجموعة السلع البروتينية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية: "اقتربنا من انتهاء موسم القمح، ولدينا 4.4 مليون طن قمح نقي محلي ومستورد، منها 3.4 مليون طن محلي، وفيما يتعلق بالسكر فنمتلك أرصدة متميزة تبلغ 1.2 مليون طن، بينما نمتلك أرصدة من الزيت تصل إلى 320 ألف طن تكفينا 4 شهور، و150 ألف طن من الأرز، وأسعار الأسماك بدأت في الانخفاض، إضافة إلى وجود كميات كافية من اللحوم والدواجن تبلغ 500 ألف طن تكفي لأكثر من أربعة أشهر".

وأشاد الوزير بالتزام الجميع بالقواعد الجديدة لتوريد القمح التي تم وضعها هذا الموسم، مؤكدا أن عمليات التحديث في بطاقات التموين سارية في جميع المحافظات وعلى مستوى جميع المكاتب، أما فيما يتعلق بإضافة مواليد جدد أو أفراد جدد فسيتم بحثه وتقييمه فور انتهاء مراحل التحديث في 30 يونيو الحالي، مشيرا إلى أن ما تم تحديثه بلغ 8.6 مليون شخص وتبقى نحو 300 ألف سيتم الانتهاء منه مع نهاية الشهر، ومعدل التحديث متميز ويسير وفق ما تم التخطيط له.

وقال الدكتور علي مصيلحي، إن موضوع البطاقات الورقية في الأسكندرية وغيرها من المحافظات أوشك على الانتهاء ولا توجد أية مشكلات في هذا الأمر.