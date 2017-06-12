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مصر توقع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 204 مليون يورو

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مصراوي Masrawy

توقع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 204 مليون يورو

01:32 م الإثنين 12 يونيو 2017

مصر توقع 3 اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 204 مليون يورو

كتب - مصطفى عيد:

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الاثنين، 3 اتفاقيات مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني جيرد مولر، بقيمة 203.5 مليون يورو، في مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والري، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح ، إلى المانيا، وفقا لبيان من الوزارة.

وبحسب الوزيرة، تشمل هذه الاتفاقات "اتفاق التعاون الاقتصادي والتنموي" بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع محطة طاقة شمسية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع "دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم.

كما تتضمن الاتفاقات "اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة قيمتها 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، ومشروع "المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".

والاتفاق الثالث هو اتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذى يتضمن كلا من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو.

كما يشمل هذا الاتفاق تمويل مشروع "تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، ومشروع "البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو.

وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية التعاون الألماني المصري تركز على 4 محاور هي التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي، والمخلفات الصلبة.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، بما يساهم في تحسين ترتيب ألمانيا في الدول المستثمرة في مصر، عن المرتبة الحالية وهي الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية في مصر 1039 شركة حاليا.

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