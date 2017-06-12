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والد قتيل "مطاردة النهضة" في التحقيقات: "ابني مسالم وكان بيشجع الأهلي على القهوة"

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مصراوي Masrawy

والد قتيل "مطاردة النهضة" في التحقيقات: "ابني مسالم وكان بيشجع الأهلي على القهوة"

01:40 م الإثنين 12 يونيو 2017

كتب – محمود السعيد:
استمعت نيابة شرق القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، لأقوال مسعد جمعة والد الشاب سيف، الذي قتل بطلق ناري على يد ضابط بقسم شرطة السلام ثان.

وقال والد المجني عليه "سيف" في التحقيقات، إن نجله شابًا مسالماً، وجلس يوم الحادث على "كافيه" بمنطقة النهضة، لتشجيع الأهلي أمام الوداد المغربي، برفقه أصدقائه، مؤكدًا عدم وجود خلافات سابقة بينه وبين الضابط.

وأضاف باكيًا: "ابني الوحيد خطفوه، والضابط قتله علشان يرضي غروره وجبروته، ذنبه ايه ولد عنده 18 سنة يروح هدر ويدفن من غير ما أفرح بيه".

واتهم والد المجني عليه في التحقيقات، ضابط قسم السلام ثان بقتل نجله متعمدًا.

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه "نادر.م"، الذي قُتِل بطلق ناري خلال مطاردة ضابط شرطة لمشتبه في اتجاره بالمخدرات بمنطقة النهضة.

كانت النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، قررت تجديد حبس ضابط شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل وإصابة شخصين بمنطقة النهضة، برصاص الضابط خلال مطاردته لمشتبه في اتجاره بالمخدرات.

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