ضبط متهم بإطلاق النار على قوات الأمن بالخانكة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط متهم بـ"الإتجار بالمخدرات" هارب من تنفيذ 25 حكمًا قضائيًا و40 عامًا سجن، ومتهم بإطلاق النارعلى قوات الأمن بالخانكة.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث بالقليوبية، إخطاراً بقيام حملة مكبرة برئاسة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث مركز الخانكة، لضبط العناصر الخطرة والبؤر الإجرامية والهاربين من السجون، أسفرت عن ضبط الشقي خطر، "م.س" وشهرته " زبلة " 30 عامًا عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة، ومصنف أحد أخطر تجار المخدرات، الهارب من تنفيذ 25 حكمًا قضائيًا و40 عامًا بالسجن، متهم بإطلاق النار على قوات الأمن بالخانكة.

جرى ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية" بخزينتها 19 طلقة من ذات العيار، وأخرى خرطوش، 4 طلقات من ذات العيار، 750 جرامًا من "مسحوق الهيروين" المخدر.