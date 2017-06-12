6 أطعمة تساعدك في الحصول على بشرة نقية ونضرة



كتب - هشام عواض:

يعتبر الحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب والحبوب، هدفًا للمرأة حتى تضفى إطلالة رائعة على وجهها ومظهرها.

وهناك بعض الأطعمة التي تحافظ على نقاء ونضارة البشرة، بحسب مجلة "فرويندين" الألمانية، وهم.

- مضادات الأكسدة

تساهم مضادات الأكسدة في تجديد البشرة والتخلص من السموم، وهي توجد في التوت الأزرق والشوكولاتة الداكنة والخرشوف.

- أوميجا 3

للأحماض الدهنية أوميجا 3 فائدة كبيرة في محاربة الالتهابات الجلدية، مثل حب الشباب، وتوجد الأوميجا 3 في السلمون وحبوب الشيا وزيت بذور الكتان وفول الصويا والسبانخ.

- فيتامين A

يعتبر فيتامين A مصدرًا مهمًا لإنتاج خلايا الجلد بشكل صحي وحمايتها من العدوى، كما أنه يعمل على تقوية حاجز البشرة ويحميه من المواد الضارة، التي تعزز شوائب البشرة.

ويمكن إمداد الجسم بفيتامين A من خلال تناول الجزر والمشمش والقرع العسلي والبطاطا والخضروات الورقية الخضراء.

- فيتامين C

فيتامين C فعال في محاربة إحمرار البشرة وأضرار خلايا البشرة، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين، مدعمًا بذلك النسيج الضام، فضلاً عن أنه يساعد في مواجهة ندبات حب الشباب. ويوجد هذا الفيتامين في البرتقال والبروكلي والكرنب والفلفل.

- فيتامين E

يجدد فيتامين E خلايا البشرة ويحارب الندبات وإخفاء البقع الداكنة. ويوجد الفيتامين في اللوز والأفوكادو والزيتون والبروكلي.

- الماء

تعتبر الماء مصدرًا أساسيًا لجعل البشرة نقية وتشع إشراقًا وحيوية ينبغي شرب في المتوسط 2 لتر من الماء يوميًا، وذلك لتجنب جفاف البشرة من ناحية ولطرد المواد الضارة من الجسم من ناحية أخرى.