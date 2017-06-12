الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 923 حالة
الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 923 حالة
01:45 م الإثنين 12 يونيو 2017
صنعاء ( د ب أ)
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الوفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن إلى 923 حالة، منذ ابريل الماضي.
وقالت المنظمة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم الابلاغ عن 124002 حالة يُشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا و923 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 20 محافظة يمنية.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف حالات الاشتباه بمرض الكوليرا تم تسجيلها في أمانة العاصمة صنعاء، حيث سجلت 21538، وفي محافظة الحديدة، غربي البلاد 14107 حالة، وحجة 13279حالة ، وعمران 13148 حالة.
ومنذ نهاية أبريل الماضي عاود وباء الكوليرا في اليمن إلى التفشي بشكل كبير في أكثر من محافظة، بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية.
ودعا ذلك التفشي إلى إعلان حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية لهم.
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