ليفربول يستعد لخطف جناح أرسنال

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يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في التعاقد مع الدولي الإنجليزي، أليكس أوكسلاد تشامبرلين، جناح أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفادت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، نقلآ عن صحيفة «اكسبريس»، اليوم الإثنين.

وأشارت سكاي سبورتس، إلى أن ليفربول يستعد لتقديم عرض يقدر بـ 40 مليون جنيه إسترليني، لضم أليكس أوكسلاد تشامبرلين، الذي يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع أرسنال.

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الجدير بالذكر أن الدولي الإنجليزي تشامبرلين، صاحب الـ23 عامًا، قدم موسم جيد مع أرسنال، حيث شارك في 45 مباراة، في جميع المسابقات، بعدد دقائق بلغ 2.568 دقيقة، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع 11 آخرين.