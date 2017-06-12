إحالة قضية غسيل أموال بـ200 مليون جنيه للجنايات

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أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 في البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات من خلال مضاربات والمتهم فيها الخبير الاقتصادى " سامى.ص.أ " مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة (الجنايات).

وأسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات بارتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتي ألف واثنين وثمانمائة وواحد وخمسين دولارا أمريكيا بما يعادل 200 مليون جنيه مصرى .

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وقالت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 5322 لسنة 2017 جنايات مصر الجديدة أن المتهم " سامى.ص.أ " مصرى يحمل الجنسية الأمريكية يعمل خبير للتسويق والاقتصاد بكبرى الشركات الخليجية وتورط فى جريمة غسيل الأموال بمبلغ يقدر بـ10 ملايين ومائتي ألف واثنين وثمانمائة وواحد وخمسين دولارا أمريكيا بما يعادل 200 مليون جنيه مصرى تقريبا والتي تحصل عليها من جريمة تبديد موضوع القضية رقم 10895 جنح مصر الجديدة، فضلاَ عن جريمة التزوير موضوع القضية رقم 14836 جنح مصر الجديدة .