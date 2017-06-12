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عمر مروان: الحكومة أودعت لدى البرلمان محاضر التفاوض مع السعودية

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عمر مروان: الحكومة أودعت لدى البرلمان محاضر التفاوض مع السعودية عمر مروان: الحكومة أودعت لدى البرلمان محاضر التفاوض مع السعودية

التحرير

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قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن أودعت لدى أمانة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، نسخة من محاضر جولات التفاوض الـ11، التي جرت بين والمملكة العربية ، قبل توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في إطار الحرص على توفير جميع المستندات للمجلس للإطلاع عليها خلال المناقشات الجارية حول الاتفاقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

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وأشار مروان إلى أن محاضر جولات التفاوض كانت متاحة أمام القضاء، وتم إيداعها لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابة لطلب قدمه أحد النواب خلال اجتماع اللجنة، أمس الأحد.

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التحرير

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