عمر مروان: الحكومة أودعت لدى البرلمان محاضر التفاوض مع السعودية

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قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة أودعت لدى أمانة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، نسخة من محاضر جولات التفاوض الـ11، التي جرت بين مصر والمملكة العربية السعودية، قبل توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في إطار الحرص على توفير جميع المستندات للمجلس للإطلاع عليها خلال المناقشات الجارية حول الاتفاقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

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وأشار مروان إلى أن محاضر جولات التفاوض كانت متاحة أمام القضاء، وتم إيداعها لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابة لطلب قدمه أحد النواب خلال اجتماع اللجنة، أمس الأحد.