السيسي يستقبل وزير التعاون الاقتصادي الألماني

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أشاد خلال اللقاء بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الألمانية في مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى حرص الجانبين على دورية انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي بين البلدين، التي ستقعد دورتها القادمة في مصر في شهر يوليو المقبل بمشاركة الوزير "مولر".

وأعرب الرئيس عن تطلعه لأن تسهم هذه الاجتماعات في اتخاذ مزيد من العملية لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال مشروعات محددة، وفقا لخطة التنمية المصرية، كما أعرب الرئيس عن التقدير لبرامج التعاون الإنمائي المتميزة بين البلدين، التي تشمل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة بأنواعها، والتدريب الفني، فضلا عن إدارة الموارد المائية.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني أشاد بالتطورات الإيجابية في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى ما تمثله مصر من شريك رئيسي لألمانيا، كما أكد الوزير الألماني التزام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر، في ضوء ما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير. وأعرب عن تطلعه للعمل على زيادة استفادة مصر من برامج التعاون المقدمة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التدريب الفني والمهني، بهدف توفير المزيد من فرص العمل ودفع جهود التنمية.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي، ومن بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لدعم ألمانيا لجهود التنمية في مصر من خلال مشروعات تركز على توفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.

كما تم بحث كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجال التعليم، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من نظام التعليم الألماني، وما يتميز به من ترسيخ قيم الانضباط والجدية والاتقان، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر للارتقاء بقطاع التعليم وتنمية وتطوير قدرات الأجيال الجديدة.