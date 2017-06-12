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صلاح فوزي : لا استغتاء ولا لجوء للتحكيم في تيران وصنافير وموقف الحكومة صعب

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صلاح فوزي : لا استغتاء ولا لجوء للتحكيم في تيران وصنافير وموقف الحكومة صعب صلاح فوزي : لا استغتاء ولا لجوء للتحكيم في تيران وصنافير وموقف الحكومة صعب

التحرير

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أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، إنه لابد من التفرقه بين أعمال السياده وأعمال الاداره في قضية اتفاقيه تيران وصنافير.

وأضاف فوزى، خلال الجلسه الثانيه لمناقشة تيران وصنافير، إن ما أثير عن وجود قوات أو ممرات للجمال علي أرض الجزيرتين ليس قرينه علي السياده المصريه.

وتابع فوزي قائلا :«أما بشأن ما أثير حول هل تخضع اتفاقيه تيران وصنافير لاستفتاء شعبي أم لا؟.. فإنه طبقا الماده 151 من الدستور فإن دعوة الناخبين للاستفتاء يكون فى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، مشيرا إلى أن كانت تدير الجزيرتين ولا تماس عليهما أعمال السيادة، ومن ثم لا يجوز الاستفتاء على الجزيرتين».

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 لفت فوزي إلى أنه لايجوز ادخال تعديلات علي الاتفاقيه وعلى البرلمان القبول أو رفض الاتفاقية كما هى دون تغيير.  

وكشف فوزي إلى أنه فى حالة تصويت النائب على الاتفاقية بالرفض فعليه أن يوضح الأسباب.

وفيما يخص إحالة القضيه إلى التحكيم الدولى، أكد صلاح فوزى أن التحكيم يفترض وجود منازعه ولايوجد منازعه على الأرض، والحقيقة أن موقف الحكومه المصريه صعب جداً في هذه القضية. 

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التحرير

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