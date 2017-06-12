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القابضة للكيماويات تستهدف أرباح 382 مليون جنيه خلال 2018

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القابضة للكيماويات تستهدف أرباح 382 مليون جنيه خلال 2018 القابضة للكيماويات تستهدف أرباح 382 مليون جنيه خلال 2018

التحرير

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وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،  على اعتماد مقترح صرف تعويضات للعاملين الذين أبدوا رغبتهم بعدم العودة للعمل بشركة طنطا للكتان والزيوت، وذلك بعد مخاطبة بنك الاستثمار القومى بصفته أحد المساهمين بالشركة بما انتهى إليه قرار الجمعية.

وطالب وزير قطاع الأعمال خلال الجمعية العامة العادية للشركة ، بضرورة انتهاء شركة "الشرقية للدخان" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من إعداد دراسة زراعة التبغ فى ، وكذلك التوسع فى مجالات التصدير وتوقيع عقود جديدة خلال فترة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى وجود فرص تصديرية كبيرة أمام الشركة.

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 وتستهدف  الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح نحو 382 مليون جنيه، وإجمالى إيرادات 665 مليون جنيه العام المالى 2017/2018 .

ووفقًا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط عن العام المالى 2017/2018 حوالي 20.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 82.3% عن المتحقق في 2015/2016، وصافي ربح يبلغ 1.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.9%.

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التحرير

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