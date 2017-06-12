وزير ألمانى: مصر أهم شريك اقتصادى لنا فى إفريقيا والشرق الأوسط

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أكد أوفا بيكماير، وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة، أن مصر تعد أهم شريك اقتصادي لألمانيا، في أفريقيا والشرق الأوسط، قائلا إن مصر دولة مستقرة وهو ما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، كما أنه أثر بالإيجاب على معدل السياحة الألمانية المتجهة إلى هناك.

وذكر بيكماير، الذي يترأس عن الجانب الألماني لجنة العلاقات المصرية الألمانية، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في برلين: "إننا عازمون على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا حيث سيتم توقيع اتفاقية بين البلدين في هذا الشأن"، واصفا المباحثات التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الاقتصاد الألمانية برجيتا تسيبرس بالبناءة.

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وأشار إلى أنه تباحث مع الوفد المصري برئاسة وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، في مختلف مجالات التعاون، واصفا هذه المباحثات بأنها كانت جيدة للغاية.

وعن سبل دعم التطور والتحول الاقتصادي في مصر، قال بيكماير: "نحن ندعم جليا ضخ الاستثمارات الألمانية في مصر ووزيرة الاقتصاد دعت إلى ذلك صراحة، وحكومتنا تعلم جيدا أن هناك العديد من المجالات الاستثمارية وأن مصر دولة كبيرة"، مضيفا: "نحن نريد أن ندعم الصناعات والبنية التحتية والمشاريع التي تصب في صالح مستقبل الشباب المصري الواعد".