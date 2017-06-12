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في مناقشة «تيران وصنافير».. نائب لزميله: «إنت قليل الأدب»

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في مناقشة «تيران وصنافير».. نائب لزميله: «إنت قليل الأدب» في مناقشة «تيران وصنافير».. نائب لزميله: «إنت قليل الأدب»

التحرير

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 بدأت الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشئون التشريعية لمناقشة اتفاقية «تيران وصنافير».. وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن فرض الرأي بالقوة غير مقبول على الإطلاق ولايمكن أن تكون المقاطعة هى الطريقة للتعامل مع القضايا، وأن من يرتدى الزي العسكري له كل التقدير.

وأضاف عبد العال قائلا: «هؤلاء العظام الذين قدموا الشهداء من أجل الوطن، وعلى كل من يقترب من الشهداء أن يعطى لهم التحية والتقدير، لا أن يلوح بالأيدي مثل ما يحدث فى القاعة.. فالكل معروف، حتى من حارب من أجل الأرض، فالذين يبيعون معروفين ومرصودين».

 وقاطعه النائب مصطفي كمال الدين حسين قائلا: «إنت بتمهد لحاجة مش موجودة يا دكتور علي».

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وشهدت الجلسة مشادة بين النائبين محمد مدينة ومحمد عبد الغني بعد تهكم الأخير بقوله «غور في داهية».. ما دعا مدينة للرد للقول «إنت قليل الدب ومش محترم».

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التحرير

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