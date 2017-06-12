«كاديلاك» تطرح أولى إصداراتها الهجين «CT6»

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أعلنت شركة "كاديلاك" الأمريكية، أنها ستطرح أولى إصداراتها من طراز السيارات الفاخرة "الهجين"، وذلك في إطار سعيها لمواكبة متطلبات السوق العالمي، والذي يتجه بشكل رئيسي بعيدًا عن الاعتماد على الوقود المحروق.

ووفقًا لموقع "جرين كار ريبورت"، فإن "كاديلاك" قدمت أول سيارة سيدان "هجين" تقبل العمل بالوقود المحروق والكهربائي معًا وهي "CT6” الجديدة، والتي تراهن عليها الشركة لتكون ممثلتها في طراز السيارات الفاخرة الهجين.

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وتتجه العديد من الشركات العالمية إلى العمل على بناء أسطول من الإصدارات الكهربائية والهجين في الأسواق العالمية، لاسيما وأن تلك الإصدارات باتت تحظى بشعبية واسعة على المستوى الجماهيري في العالم.