5 مكاسب حققها «محمد رمضان» من إعلان «اتصالات»

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فاجأ الفنان "محمد رمضان" جمهوره، مساء أمس الأحد، بظهوره في إعلان شركة "اتصالات" الجديد، الذي جسد فيه 7 شخصيات اشتهر بها، التي كان أبرزها "رفاعي الدسوقي" في مسلسل "الأسطورة" الذي عرض في الموسم الرمضاني من العام الماضي.

وحظي إعلان "الأسطورة" بقبول شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بأدائه، ونستعرض فيما يلي عددا من المكاسب التي حققها "محمد رمضان" من الإعلان.

1- التكرار

اتهم "رمضان" مرات عديدة بتكراره لنفس الأدوار، حيث رأى البعض أن شخصية "حبيشة" تشبه "الألماني" وكذلك "عبده موتة"، ولكن بعد ظهور تلك الشخصيات معًا بالإعلان أثبت "رمضان" وجود تنوع بين جميع الشخصيات التي أداها في أعماله، والتي كان من بينها أيضًا الشخصية الكوميدية في فيلم "واحد صعيدي".

2- الغياب

شهد السباق الدرامي الرمضاني الجاري غيابا لأعمال الفنان "محمد رمضان" الدرامية التليفزيونية، ولكنه اكتفى بمسلسل إذاعي كوميدي وبعض الإعلانات، من بينها إعلان "مستشفى 500 500"، ولكن ظهوره بإعلان "اتصالات" اعتبره الكثيرون عبر السوشيال ميديا تفوقًا على الكثير من المسلسلات التي تعرض حاليا.

3- التوقيت المناسب

بعد عرض شركتي "فودافون" و"موبينيل" إعلاناتهما في رمضان، اختارت شركة "اتصالات" توقيتًا مناسبًا لعرض الإعلان، الذي أكد الكثيرون تفوقه على غيره من شركات الاتصالات، إضافة إلى ذلك جاء توقيت الإعلان مخففًا عن الكثيرين، حيث شغل الجمهور عن خسارة المنتخب المصري أمام التونسي أمس، وهو ما استقبله الكثيرون بالفرح والشعور بالسعادة بعيدًا عن أجواء الخسارة.

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أما "الأسطورة" فكان توقيت عرض الإعلان مثاليًا له هو الآخر، خاصة بعد تعرضه لموجة من الانتقادات إثر تبرعه لمستشفى قصر العيني وسرطان الأطفال 500 500، حيث اتهمه الكثيرون بالسعي وراء الشهرة والتباهي بأمواله وتبرعاته وأعماله الخيرية.

4- المنافسة

دون مجهود كبير، استطاع "رمضان" منافسة الكثير من الأعمال الكبرى التي استغرقت شهورًا لتحضيرها، ليصبح إعلانه حديث الساعة منذ طرحه، حيث استقبله رواد السوشيال ميديا بحفاوة كبيرة، واعتبره الكثيرون النجم "رقم واحد" في مصر.

5- الإعلان الأقوى

حققّت شركة "اتصالات" مكاسب كثيرة هي الأخرى بوجود "محمد رمضان" في إعلانها، حيث تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وبعد ساعتين فقط من طرح الإعلان عبر الحساب الرسمي للشركة على موقع "يوتيوب" حقق نسب مشاهدات عالية تجاوزت الألف مشاهدة في هذا الزمن القصير.

ولكن ما جناه "رمضان" من الإعلان أنه ترك بصمته الخاصة، حيث اعتبر الكثيرون أن إعلان "الأسطورة" هو الأقوى في تاريخ شركة "اتصالات".