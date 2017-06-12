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دفاع البرلمان: رفع سن الالتحاق لمعاهد معاونى الشرطة من سن 23 إلى 25

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مصراوي Masrawy

دفاع البرلمان: رفع سن الالتحاق لمعاهد معاونى الشرطة من سن 23 إلى 25

01:23 م الإثنين 12 يونيو 2017

دفاع البرلمان: رفع سن الالتحاق لمعاهد معاونى الشرطة من سن 23 إلى 25

ارشيفية

كتب- أحمد علي:
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بشان تعديلات هيئة الشرطة.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الأثنين، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة، موضحاً: بعد استحداث فئة "معاوني الأمن" ضمن أعضاء هيئة الشرطة بالقانون الصادر في 15 ديمسبر 2014، أظهر التطبيق العملي، الحاجة إلي توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلاً عن الحاجة للعنصر النسائي للقيام ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهم.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، بعد انتهاء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي حضرة ممثل وزارة الداخلية، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، يتضمن رفع الحد الأقصي لسن الالتحاق بمعاون الشرطة ليكون 25 بدلأً 23 عاماً، مع استثناء الإناث المتقدمات للالتحاق من بعض الشروط الخاصة مثل السن والمؤهل والطول وعرض الصدر.

 

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مصراوي Masrawy

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