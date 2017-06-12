السيسي: مصر ستصبح مصدرة للغاز بحلول 2020

برلين-(أ ش أ):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعي بحلول عام 2020، مؤكدا أن رؤية الحكومة المصرية لتطوير الاقتصاد تتضمن تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص.

وأشار، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الألماني في برلين اليوم، إلى الاكتشافات الكبيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا، وبدء إنتاج هذه الحقول.

وأكد السيسي أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية أبرزها حجم السوق الكبير الذي يزيد على 93 مليون نسمة، إضافة إلى كون مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي وأفريقيا يصل إلى 6ر1 مليار نسمة من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكوميسا والتكتلات الأفريقية الأخرى والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة العربية الكبرى ودول الميركسور.