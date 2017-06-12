النرويج تتجه إلى حظرالنقاب بالمدارس والجامعات

ستوكهولم (د ب أ)

اقترحت النرويج، اليوم الاثنين، فرض حظر وطني على استخدام النقاب الذي يغطي الوجه بأكمله في جميع المؤسسات التعليمية، بداية من مراكز الرعاية النهارية للاطفال وحتى الجامعات، حيث من المقرر تطبيق القرار على المعلمات والطالبات.

ومن جانبه، قال وزير التعليم توربيورن رو إيزاكسين: "إن الملابس التي تغطي الوجه تمنع التواصل، الذي يعتبر ضروريا للتلاميذ والطلبة أثناء تلقيهم العلم".

فيما قالت الحكومة إن الحظر المقترح سيتم تطبيقه أيضا على الطالبات المشاركات في البرامج التمهيدية للاجئين ودورات اللغة للقادمات الجديدات.

وأضاف إيزاكسين "أن النرويج مجتمع مفتوح، حيث يجب على الجميع أن يكونوا قادرين على رؤية وجه بعضهم البعض".

ويشمل حظر الملابس التى تغطي بأكلمه، النقاب وأقنعة الوجه، ولكنه لا يشمل الأقنعة الواقية.

وقالت الحكومة إن القرار سيتم تطبيقه في أنحاء البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 3ر5 مليون نسمة. ويتوجب على الهيئات والمؤسسات المختلفة الرد على الاقتراح في موعد أقصاه عشرين من أيلول/سبتمبر المقبل.

وينتمي إيزاكسين إلى حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء إرنا سولبرج، التي تقود البلاد في تحالف مع الحزب التقدمي اليميني الشعبوي.

ويعارض الحظر، "الاتحاد الوطني للطلبة"، وهو أكبر اتحاد في النرويج ويبلغ عدد أعضائه 230 ألف عضو.