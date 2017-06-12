"الداخلية": افتتاح وتطوير 13موقعًا جديدًا للأحوال المدنية بالمحافظات

كتب – علاء عمران:

افتتح قطاع مصلحة الأحوال المدنية 6 مقرات تابعة للقطاع، اليوم الاثنين، وهي (منفذ وزارة الخارجية الكائن بمبنى الوزارة بكورنيش النيل بالقاهرة- سجل مدني كفر مكاوي وبيشة قايد بالزقازيق بالشرقية - سجل مدني نشيل بقطور بالغربية- سجل مدني باريس بالوادي الجديد- مجمع الأحوال المدنية بأسوان).

كما تم تطوير (7) مقرات تابعة للقطاع وهى (سجل مدنى برشوم المحطة بالقليوبية-سجل مدني كرموز ومنفذ الخدمات الحكومية بالإسكندرية-سجل مدني بني شبل وسجل مدني الزهراء بالشرقية-سجل مدني ميت غمر بالدقهلية- سجل مدني مركز دمنهور بالبحيرة- سجل مدني المناخ ببورسعيد- سجل مدني مدينة بدر بالقاهرة) وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار تطوير وزارة الداخلية للمنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين، وتلافى المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام في استخراج المستخرجات الرسمية.