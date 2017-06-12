مسؤول: مقتل ثلاثة مدنيين على يد القوات الأمريكية شرقي أفغانستان
مسؤول: مقتل ثلاثة مدنيين على يد القوات الأمريكية شرقي أفغانستان
12:45 م الإثنين 12 يونيو 2017
كابول - (د ب أ):
قال مسؤول في أفغانستان إن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد القوات الأمريكية في إقليم نانجارهار شرقي البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين .
وكانت إحدى المركبات في قافلة للقوات الأمريكية قد تعرضت لانفجار قنبلة على جانب الطريق الساعة 1230 صباحا تقريبا (1940 الأحد بتوقيت جرينتش) في منطقة غني خيل، حسبما قال رئيس المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال عبد الوهاب :"فتحوا (الجنود الأمريكيين) النار على المدنيين الذين كانوا يسيرون بجوار الموقع ، ما أسفر عن مقتل الثلاثة. ربما اعتقدوا أن هؤلاء الأشخاص هم الذين فجروا القنبلة".
وتقاتل قوات خاصة أمريكية وأفغانية تنظيم داعش في نانجارهار منذ ظهوره في الإقليم في يناير 2015 .
ولم ترد معلومات على الفور حول الخسائر البشرية الناجمة عن التفجير.
وأفاد الليفتنانت داميان هورفاث ،وهو مسؤول إعلامي للجيش الأمريكي، إنه يتم "حاليا التحقيق في التقارير" حول الحادث.
وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن التفجير ، وقالت إن تفجير القنبلة على جانب الطريق أسفر عن مقتل "خمسة من الغزاة".
وكان أمس الأول السبت قد شهد مقتل ثلاثة جنود من القوات الخاصة الأمريكية في نانجارهار عندما فتح جندي أفغاني النار عليهم . وقال المتحدث باسم طالبان ،ذبيح الله مجاهد، إن المهاجم كان "متسللا" في صفوف القوات الأفغانية".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مسؤول: القوات الأمريكية تقتل 3 مدنيين شرقي أفغانستان
-
منظمات: المدنيون في خطر بسبب العشوائية في استخدام الأسلحة
-
انفجار كبير أمام مسجد غربي أفغانستان
-
سقوط صاروخ في الحي الدبلوماسي في كابول دون وقوع أضرار
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
صاحب وثائق "مصرية" تيران وصنافير: أوراق الحكومة بعضها "مفبرك".. وخرائطأخبار
-
قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة.. "الباسبور أولا"أخبار
-
ننشر صور الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين بالدقهليةأخبار
-
كيف علق الجمهورعلى إعلان "لما القلب يدق" ..أحمد حلمي ودنيا سمير غانم؟فنون
-
بالمستندات.. حكم قضائي بوقف عرض مسلسل "في ال لا لا لاند "فنون
-
رئيس "النواب": لن نعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن "تيران وصنافير"أخبار