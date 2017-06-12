مسؤول: القوات الأمريكية تقتل 3 مدنيين شرقي أفغانستان

كابول (د ب أ)

قال مسؤول في أفغانستان إن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد القوات الأمريكية في إقليم نانجارهار شرقي البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين .

وكانت إحدى المركبات في قافلة للقوات الأمريكية قد تعرضت لانفجار قنبلة على جانب الطريق الساعة 1230 صباحا تقريبا (1940 الأحد بتوقيت جرينتش) في منطقة غني خيل، حسبما قال رئيس المنطقة، عبد الوهاب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .

وقال عبد الوهاب :"فتحوا (الجنود الأمريكيين) النار على المدنيين الذين كانوا يسيرون بجوار الموقع، ما أسفر عن مقتل الثلاثة. ربما اعتقدوا أن هؤلاء الأشخاص هم الذين فجروا القنبلة".

وتقاتل قوات خاصة أمريكية وأفغانية تنظيم داعش في نانجارهار منذ ظهوره في الإقليم في يناير 2015 .

ولم ترد معلومات على الفور حول الخسائر البشرية الناجمة عن التفجير.

وأفاد الليفتنانت داميان هورفاث، وهو مسؤول إعلامي للجيش الأمريكي، إنه يتم "حاليا التحقيق في التقارير" حول الحادث.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت إن تفجير القنبلة على جانب الطريق أسفر عن مقتل "خمسة من الغزاة".

وكان أمس الأول السبت قد شهد مقتل ثلاثة جنود من القوات الخاصة الأمريكية في نانجارهار عندما فتح جندي أفغاني النار عليهم . وقال المتحدث باسم طالبان ،ذبيح الله مجاهد، إن المهاجم كان "متسللا" في صفوف القوات الأفغانية".