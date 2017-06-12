بالصور.."محلب والوزير" يتفقدان تطهير بحيرة المنزلة
بالصور.."محلب والوزير" يتفقدان تطهير بحيرة المنزلة
12:58 م الإثنين 12 يونيو 2017
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محافظ أسوان: إزالة 59% من التعديات على أملاك الدولة وتقنين 41%
بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أعمال تطهير وتطوير وإزالة التعديات علي بحيرة المنزلة.
وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية علي هامش جولته بالبحيرة برفقة "محلب والوزير" إن مساحة البحيرة تبلغ 120 ألف فدان منها 80 ألف فدان تقع ضمن نطاق محافظة بورسعيد وبلغت نسبة التعديات عليها 70% من إجمالى المساحة الموجودة بالمحافظة أي ما يعادل 45 ألف فدان و تكليف الثروة السميكة بالتعاون مع القوات المسلحة المسئولة عن تكريك و تطهير شمال الطريق الدولى بمعداتها وكراكتها.
وأوضح أن خطة التطهير تشمل تكريك كل ما هو هيش وجزر صغيرة والسدود والتحاويط وأعمال والتكريك فى البواغيز وانشاء قنوات ومد شرايين بداخل البواغيز بطول 5 إلي 6 كيلو متر لتصل المياه المالحة إلي البحيرة وذلك بالتوازى مع إنشاء محطات معالجة للصرف الصحى و الصناعى على أعلى مستوى.
وأشار المحافظ إلي أن المشروع يستهدف تطهير كافة مسطح البحيرة من كل أنواع التعديات وإقامة قريتين نموذجيتين للصيادين على ضفاف البحيرة لنقل الصيادين المقيمين داخل الجزر والمراحات إليها بعد حصرهما، والتأكد من وجودهم بهذه المناطق وقيامهم باحتراف مهنة الصيد بها.
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