بالصور.. إعادة تشغيل "مدفع رمضان" الأثري بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

أعادت محافظة أسوان، اليوم الاثنين، تشغيل مدفع رمضان الأثري أمام مسجد الطابية.

وشهد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، إطلاق مدفع رمضان أمام مسجد بدر بالطابية عقب إجراء أعمال صيانة شاملة له.

وشهد فعاليات الاحتفال اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان ، ولفيف من القيادات الأمنية والشرطية.

و قدم اللواء مجدى حجازي، خالص التهاني القلبية لأهالى أسوان بمناسبة إعادة تشغيل المدفع التاريخى الذى يعود للستينات من القرن الماضى والذي جرى وضعه فى مكان مرتفع حتى يستطيع المواطنين بالمدينة سماع صوته.

وحرص مجدى حجازى على الإستماع إلى شرح تفصيلى عن تاريخ المدفع من المساعد شريف القط التابع لإدارة قوات الأمن والمسئول عن تشغيل المدفع فأوضح للمحافظ أنه ترجع صناعته إلى عام 1819 بأيد ألمانية واستخدام فى الحرب العالمية الثانية بمدينة العلمين.

ومن جانبه أوضح العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان أن المدفع تابع للإدارة ويجرى تشغيله من خلال أحد أفراد قوات الأمن أصحاب الخبرة والحاصل على تدريب مدفع متعددة للتعامل معه بشكل آمن وتشغيله في الشهر الكريم وإطلاقه عند أذان المغرب "الإفطار" وفي السحور.