31 % زيادة فى صادرات مصر لألمانيا خلال 3 شهور

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قال أندرياس هيرجنروثر، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة و التجارة، أن الصادرات من ألمانيا إلى مصر ارتفعت بنسبة 34٪ في عام 2016 مقارنة بعام 2015 ، وعلى الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري، ارتفعت الصادرات الألمانية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنحو 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وأكد هيرجنروثر على ارتفاع الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 31٪ في يناير 2017 إلى مارس 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يدل على تعاون مزدهر بين البلدين.

وأضاف أن "تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية هو أحد قضايانا الأساسية في الغرفة الألمانية".

وتابع : من القطاعات الهامة التي تهتم بها الشركات الألمانية هو قطاع كفاءة الطاقة في الصناعة والبناء.

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ويزيد الطلب على الطاقة في مصر بنسبة 7٪ سنويا وتستهدف مصر خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20٪ بحلول عام 2020.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح اليوم الأثنين، منتدى الأعمال المصرى الألمانى فى برلين، و الذي عقد بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الألمانية برئاسة وزيري الاقتصاد، بريجيت زيبريز، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، و المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مصر.

وضم المنتدى الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية المصرية، ممثلين رفيعي المستوى من الشركات الألمانية الكبرى للقاء نظرائهم المصريين الذين يروجون للتعاون المستدام في مختلف مجالات الصناعة. وناقش أكثر من 150 ممثلا رئيسيا من الصناعة والسياسة فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيات والتجارة.