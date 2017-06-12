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مشروع قانون لزيادة المعاشات 15% بدءًا من يوليو

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مشروع قانون لزيادة المعاشات 15% بدءًا من يوليو مشروع قانون لزيادة المعاشات 15% بدءًا من يوليو

التحرير

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قدمت حكومة شريف إسماعيل، مشروع قانون بزيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2017 بنسبة 15%، وينص القانون على:

المادة الأولى:

تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية:

١- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

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المادة الثانية:

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١)، المرافق لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الآتي:

(٣) تلغي تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥.

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التحرير

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